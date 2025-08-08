Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ആൾക്കൂട്ടാധിപത്യം നാളെ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഭരണവും ഇതുപോലെ പിടിച്ചെടുത്തേക്കാം; ഇരുമ്പുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച്​ പൊലീസ്​ കൈകാര്യം ചെയ്യണം -ഹൈകോടതി

    high court
    കൊച്ചി: ​ചെറിയ പൊതുപ്രദേശത്തായാലും ‘ആൾക്കൂട്ടാധിപത്യം’ (മോബോക്രസി) അനുവദിക്കുന്നത്​ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും നിയമവാഴ്ചയുടെയും അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാകുമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ടാധിപത്യത്തെയും അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളെയും ഇരുമ്പുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച്​ പൊലീസ്​ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുകയും നിയമവാഴ്ച പാലിക്കുകയും വേണമെന്നും ജസ്റ്റിസ്​ എൻ. നഗരേഷ്​ വ്യക്തമാക്കി. കിഴക്കമ്പലം ബസ്​ സ്റ്റാൻഡിന്‍റെ നവീകരണ ജോലികൾക്ക്​ പൊലീസ്​ സംരക്ഷണം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവിലാണ്​ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

    നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കെ ബസ്​ സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം​ തടഞ്ഞ്​ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാരിക്കേഡുകൾ മാറ്റി ബസുകൾ കടത്തിവിടുകയും സ്വന്തമായി മറ്റൊരു ബസ്​ ഷെൽട്ടറുണ്ടാക്കി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്ത മുൻ പഞ്ചായത്ത്​ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ നടപടിയെത്തുടർന്നാണ്​ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പൊലീസ്​ സംരക്ഷണംതേടി പ്രസിഡന്‍റ്​ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​.

    നിർമാണപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും ജോലി തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ്​ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്​ പ്രവേശനം തടഞ്ഞത്​. ഇതിനിടെയാണ്​ ജൂലൈ നാലിന്​ മുൻ പഞ്ചായത്ത്​ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്രമപരിപാടികൾ നടന്നത്​. തോന്നുന്നിടത്തേക്ക്​​ സൈൻ ബോർഡുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച്​ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും പൊലീസ്​ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ഹരജിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ചിലർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ്​ ഹരജിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നതെന്ന്​ കോടതി അഭി​പ്രായപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്​ നടന്നത്​. തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരം മാത്രമല്ല, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണംപോലും അവർ ഏറ്റെടുത്തു. ഒരുപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണം മോബോക്രസിയിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നാളെ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഭരണവും ഇതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    തുടർന്നാണ്​ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്​ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ റൂറൽ എസ്​.പിക്കും കുന്നത്തുനാട്​ എസ്​.എച്ച്​.ഒക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്​. ജൂലൈ നാലിനുണ്ടായ ആൾക്കൂട്ട അതിക്രമ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്​ അന്വേഷിച്ച്​ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസെടുക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു.

