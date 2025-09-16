Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോയിപ്രം മർദനം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:16 AM IST

    കോയിപ്രം മർദനം; കൂടുതൽ ഇരകളില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങും
    Arrested suspects
    cancel
    camera_altഅറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ

    പ​ത്തം​തി​ട്ട: കോ​യി​പ്ര​ത്ത് യു​വാ​ക്ക​ളെ ക്രൂ​ര​മ​ര്‍ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങും. ഇ​തി​നാ​യി അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കും. സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത നീ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​ള്‍ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​വ​ർ ​കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന ​പ്ര​ചാ​ര​ണം പൊ​ലീ​സ്​ ത​ള്ളി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ സൂ​ച​ന​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്ന്​ തി​രു​വ​ല്ല ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തു​താ​യി ആ​രും പ​രാ​തി​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ക​സ്റ്റ​ഡി അ​​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച മ​ർ​ദ​ന​ക്കേ​സി​ൽ കോ​യി​പ്രം കു​റ​വ​ൻ​കു​ഴി ജ​യേ​ഷ് രാ​ജ​പ്പ​ൻ (30), ഭാ​ര്യ എ​സ്. ര​ശ്മി (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ജ​യേ​ഷ് പോ​ക്​​സോ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2016ൽ 16​കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. അ​തി​നി​ടെ, യു​വാ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യ​ത്തി​ൽ സ്​​റ്റാ​പ്ല​ർ അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി നാ​ല്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ര​ശ്മി​യു​ടെ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ര​ശ്മി​യും ഒ​രു യു​വാ​വു​മൊ​ത്തു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​വും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. ജ​യേ​ഷി​ന്റെ ഫോ​ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. ഫോ​ണി​ലെ ര​ഹ​സ്യ​ഫോ​ൾ​ഡ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം.

    റാ​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 29കാ​ര​നും ആ​ല​പ്പു​ഴ നീ​ലം​പേ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 19 കാ​ര​നു​മാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​ക​ളാ​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി അ​വി​ഹി​ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ​ന​മെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​. ഇ​തി​ന്‍റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ വീ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി സ്റ്റാ​പ്ല​ർ പി​ന്നു​ക​ൾ ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​ച്ചും പ്ല​യ​റു​കൊ​ണ്ട് ന​ഖം പി​ഴു​തെ​ടു​ത്തും ക്രൂ​ര​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ ര​ശ്മി​യെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​യ മ​ർ​ദ​നം ഭ​ർ​ത്താ​വ് ജ​യേ​ഷ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഈ ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന രം​ഗ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൊ​ഴി പൊ​ലീ​സ്​ വീ​ണ്ടു​മെ​ടു​ത്തു. ഇ​യാ​ളു​മാ​യി കോ​യി​പ്രം ആ​ന്താ​ലി​മ​ണ്ണി​ലെ ജ​യേ​ഷി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. മ​ർ​ദി​ച്ച രീ​തി ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ​സൈ​ക്കി​ൾ ചെ​യി​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും മ​ർ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം റാ​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 29കാ​ര​നെ​യും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വം പൊ​ലീ​സ്​ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policehoneytrap caselatest
    News Summary - Police says there are no more victims in koyipram atrocity case
    Similar News
    Next Story
    X