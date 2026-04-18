    Kerala
    Posted On
    18 April 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    18 April 2026 7:28 AM IST

    നിതിൻ രാജി​ന്‍റേത്​ ആത്മഹത്യയെന്ന് പൊലീസ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ഡെ​ന്‍റ​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​​തി​​ൻ രാ​​ജി​​ന്‍റെ മ​​ര​​ണം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലു​റ​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സ്. നി​തി​ൻ രാ​ജ്​ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും ശ​രീ​രം ക​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ ര​ക്​​ത​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും കാ​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​ക്കു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും സ​ഹോ​ദ​രി ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട ദു​ര​നു​ഭ​വം നി​തി​ൻ സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടും ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തി​ലെ മ​നോ​വി​ഷ​മ​വും ലോ​ൺ​ആ​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​വും​മൂ​ലം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രാ​യ ഡോ. ​എം.​കെ. റാ​മി​ന്‍റെ​യും ഡോ. ​സം​ഗീ​ത​യു​ടെ​യും മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ ഇ​രു​വ​രെ​യും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അധ്യാപകർ മുൻകൂർ ജാമ്യംതേടി

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ക​ണ്ണൂ​ർ ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​തി​ൻ​രാ​ജ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ള​ജി​ലെ ഓ​റ​ൽ പ​തോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി മേ​ധാ​വി ഡോ. ​എം.​കെ. റാം, ​അ​സോ. പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​കെ.​ടി. സം​ഗീ​ത ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ കി​ഷോ​ർ, വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖാ​ന്തി​രം മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ 22ന് ​കോ​ട​തി വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. അ​റ​സ്റ്റ് ഭ​യ​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ഇ​രു​വ​രും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.

    ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് നി​തി​ൻ​രാ​ജ് ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്റെ മു​റി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്നും ഡോ. ​റാ​മും ഡോ. ​സം​ഗീ​ത​യും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​തി​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്റെ റൂ​മി​ലു​ണ്ടാ​യ സ​മ​യം വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും ഡോ. ​ല​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു​പ​ല​രും മു​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നി​തി​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്റെ മു​റി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡോ. ​ല​ത​യാ​ണ് നി​തി​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​തെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ എ​തി​ർ​ത്തു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. കെ. ​അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​റാ​ണ്‌ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

    ലോണ്‍ ആപ്പിനെതിരെ കേസ്

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: നി​തി​ന്‍രാ​ജി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ലോ​ണ്‍ ആ​പ്പി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ‘ഇ​ന്‍സ്റ്റാ പേ’ ​എ​ന്ന ലോ​ണ്‍ ആ​പ്പി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ജ​നു​വ​രി 14ന് ​ഈ ആ​പ്പ് വ​ഴി 36 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ല്‍ 15,000 നി​തി​ൻ​രാ​ജ് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ന്‍ ആ​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​മ്പ​തി​നും നി​തി​ന്‍രാ​ജി​നെ ഫോ​ണ്‍ വി​ളി​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​തേ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നെ​ന്നും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലു​ണ്ട്. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    TAGS:dental collegeSuicidekannurCrimeNitin Raj
    News Summary - Police say Nitin Raj committed suicide
