Madhyamam
    Kerala
    date_range 28 Aug 2025 12:22 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 12:22 AM IST

    'രക്ഷിക്കണമെന്ന നിലവിളി, പൊലീസ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച വയോധികരെ'; തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ആക്രമികളെത്തിയത് പൊലീസ് യൂനിഫോമിൽ

    രക്ഷിക്കണമെന്ന നിലവിളി, പൊലീസ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച വയോധികരെ; തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ആക്രമികളെത്തിയത് പൊലീസ് യൂനിഫോമിൽ
    പാറശ്ശാല: തമിഴ്​നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന്​ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന്​ ഉദിയൻകുളങ്ങര മര്യാപുരത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട വയോധികരെ പാറശ്ശാല പൊലീസ്​ മോചിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ബ്ലാക്​മെയിൽ, ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട നാലുപേര്‍ പിടിയിലായി. കൃഷ്ണഗിരി സ്വദേശികളായ യൂസുഫ്​, ജാഫർ എന്നിവരെയാണ്​ പൊലീസ്​ രക്ഷിച്ചത്​. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര കരിക്കിന്‍വിള ഗ്രേസ് ഭവനില്‍ സാമുവല്‍ തോമസ്, നെയ്യാറ്റിന്‍കര പുല്ലൂര്‍ക്കോണം മുട്ടയ്ക്കാട് സ്വദേശി ബിനോയ് അഗസ്റ്റിന്‍, നെയ്യാറ്റിന്‍കര കൃഷ്ണ തൃപ്പാദത്തില്‍ അഭിറാം, കമുകിന്‍കോട് ചീനി വിള പുത്തന്‍കരയില്‍ വിഷ്ണു എസ്. ഗോപന്‍ എന്നിവരാണ്​ പിടിയിലായത്​.

    കേരള പൊലീസിന്റെ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് ലഹരി കടത്തുന്നു എന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന്​ ​പ്രദേശത്ത്​ പൊലീസ്​ ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്ന ഇരുചക്ര വാഹനം ഉദിയന്‍കുളങ്ങരക്ക് സമീപത്തെ കൊച്ചോട്ടുകണം കരിന്‍വിളയിലെ ആള്‍ പാര്‍പ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലെത്തിയെന്ന സൂചന ലഭിച്ചു. ലഹരി ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ്​ പൊലീസ്​ പരിശോധന നടത്തിയത്​. പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ വീടിനകത്ത്​ ഫാന്‍ കറങ്ങിയത് പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. ഇതിനിടെയാണ്​ ഉള്ളിൽ നിന്ന്​ ‘രക്ഷിക്കണ‘മെന്ന നിലവിളി കേട്ടത്​. മരക്കഷണങ്ങൾ കൊണ്ട്​ അടച്ചുവെച്ചിരുന്ന വാതിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് തുറന്നത്.

    അകത്തു കടന്ന പൊലീസ് സംഘം ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച നിലയിലാണ്​ യൂസഫിനെയും ജാഫറിനെയും കണ്ടെത്തിയത്​. ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണഗിരിയിലെ ഒരു വസ്തു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസഫും ജാഫറും എത്തുമ്പോള്‍ കേരള പൊലീസ് വേഷം ധരിച്ച സംഘം​ പൊടുന്നനെ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നുവത്രെ. ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേരളത്തില്‍ കേസ് ഉണ്ടെന്നും എസ്.പിക്ക്​ മുമ്പില്‍ ഹാജരാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ഇ​രുവരെയും വിലങ്ങണയിച്ച ശേഷം മർദിച്ചു. യാത്രയില്‍ ഉടനീളം ക്രൂരമായി മര്‍ദനമായിരുന്നു. 50 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ മോചിപ്പിക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞ്​ ഉദിയന്‍കുളങ്ങരയിലെ വീട്ടില്‍ പൂട്ടിയിട്ടു.

    ബെംഗളുരുവില്‍ യൂബര്‍ ടാക്‌സി ജീവനക്കാരനാണ് പിടിയിലായ സാമുവല്‍ തോമസ്. ഇയാളുടെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്​ വയോധികരെ ബന്ധികളാക്കിയ വീട്​. ഈ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ കടത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ്, കേരള പോലീസിന്റെ വ്യാജ ഐ.ഡി. കാര്‍ഡുകള്‍, തോക്ക്, തിര, മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. ജിം ട്രെയിനറാണ് ബിനോയ് അഗസ്റ്റിന്‍. മര്‍ച്ചന്റ് നേവി ജീവനക്കാരനാണ് അഭിരാം .

    സംഭവത്തില്‍ കൊലക്കേസ് പ്രതി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രതികള്‍ പിടിയിലാകാൻ ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യംചെയ്താല്‍ മാത്രമേ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം വ്യക്​തമാകൂ എന്ന്​ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.


