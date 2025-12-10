Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    സന്ദീപ് വാര്യരെ തൽക്കാലം അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല; പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് വൈകി, 15 ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

    സന്ദീപ് വാര്യരെ തൽക്കാലം അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല; പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് വൈകി, 15 ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും
    തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എല്‍.എക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ പരാതി ഉന്നയിച്ച അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം.

    കേസിൽ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഈ മാസം 15 വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സന്ദീപിന്‍റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം 15 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രമോ പേരോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പങ്കുവച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ വിവാഹ സമയത്ത് എടുത്ത ആശംസ പോസ്റ്റ് പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി കുത്തിപ്പൊക്കിയതാണെന്നും അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സന്ദീപ് വാര്യര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. കേസില്‍ നാലാം പ്രതിയാണ് സന്ദീപ് വാര്യര്‍.

    സന്ദീപ് വാര്യരടക്കം ആറ് പേർക്കെതിരെയാണ് സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. നിലവില്‍ റിമാന്‍ഡില്‍ കഴിയുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വർ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ്.

    മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത പുളിക്കനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. കോൺഗ്രസ് അനുകൂലിയായ അഭിഭാഷക ദീപ ജോസഫ് രണ്ടാം പ്രതിയും, ദീപ ജോസഫ് എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉടമ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ വ്ലോഗറാണ് കേസിലെ ആറാം പ്രതി.

