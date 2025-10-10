Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകടക്കാട് ജങ്ഷനിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:55 PM IST

    കടക്കാട് ജങ്ഷനിൽ ഉയർത്തിയ ഫലസ്തീൻ പതാക പൊലീസ് അഴിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കടക്കാട് ജങ്ഷനിൽ ഉയർത്തിയ ഫലസ്തീൻ പതാക പൊലീസ് അഴിപ്പിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    പന്തളം: കടക്കാട് ജങ്ഷനിൽ ഉയർത്തിയ ഫലസ്തീൻ പതാക പൊലീസ് അഴിപ്പിച്ചു. ഫലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉയർത്തിയിരുന്ന പതാക സംഘപരിവാർ സംഘടനയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി അഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിന് കുറുകെ രണ്ടു പതാകകളാണ് ഉയർത്തിയിരുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസം നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉയർത്തിയ ഫലസ്തീൻ പതാക അഴിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘപരിവർ സംഘടനകൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പതാക അഴിച്ചു മാറ്റാത്ത പക്ഷം സംഘപരിവർ സംഘടനകൾ കടക്കാട് പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് വൻ പൊലീസ് ന്നാഹം സ്ഥലത്തെത്തി.

    അടൂർ ഡിവൈ.എസ്.പി ജി. സന്തോഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഒരു ബറ്റാലിയൻ ക്യൂ.ആർ ടീം എന്നിവരും പന്തളത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PolicePalestinian flag
    News Summary - Police remove Palestinian flag hoisted at Katakad junction
    Similar News
    Next Story
    X