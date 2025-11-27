Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൊലീസിനുനേരെ വാൾ വീശി;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 9:53 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 9:53 PM IST

    പൊലീസിനുനേരെ വാൾ വീശി; കാപ്പ കേസ് പ്രതിക്കുനേരെ വെടിയുതിര്‍ത്ത് പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി ഓ​ടി​യ​തി​നാ​ല്‍ വെ​ടി​യേ​റ്റി​ല്ല; ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ൽ
    പൊലീസിനുനേരെ വാൾ വീശി; കാപ്പ കേസ് പ്രതിക്കുനേരെ വെടിയുതിര്‍ത്ത് പൊലീസ്
    cancel
    camera_alt

    കി​ര​ണ്‍



    Listen to this Article

    വെ​ള്ള​റ​ട (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം): വാ​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച കാ​പ്പ കേ​സ് പ്ര​തി​ക്ക് നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ര്‍ത്ത് പൊ​ലീ​സ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ര്യ​ങ്കോ​ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ഗു​ണ്ട കൈ​ലി കി​ര​ൺ (30) പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ര്യ​ങ്കോ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ത​ന്‍സീം അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​ത്. കാ​ലി​ലേ​ക്കു വെ​ടി​വ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കി​ര​ണ്‍ ഓ​ടി​യ​തി​നാ​ല്‍ വെ​ടി​യേ​റ്റി​ല്ല. പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ കി​ര​ണി​നെ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. 12 ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ കി​ര​ണി​നെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ലം​ഘി​ച്ച പ്ര​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കു​റ്റി​യാ​ണി​ക്കാ​ടു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോടെയാണ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ വാ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കി​ര​ണ്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യെ​യും പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ​ല​ത​വ​ണ വാ​ൾ വീ​ശി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ മ​തി​ല്‍ ചാ​ടി സ​മീ​പ​ത്തെ റ​ബ​ര്‍ തോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​ലീ​സ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ കി​ര​ൺ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ബൈ​ക്കി​ല്‍ ക​ട​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ കാ​ണാ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. കോ​ട​തി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ച്ച​യോ​ടെ കി​ര​ണി​നെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:roberrytrivandrumpolice news
    News Summary - Police open fire on Kappa case accused who brandished a sword at police
    Similar News
    Next Story
    X