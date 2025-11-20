Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 10:54 PM IST

    ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പോസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി പൊലീസ് ഓഫിസർ

    ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പോസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി പൊലീസ് ഓഫിസർ
    മൂ​ന്നാ​ർ: ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ആ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ. മൂ​ന്നാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലെ സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് എ​സ്.​ഐ ആ​ണ്​ ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ആ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പോ​സ്റ്റ​ർ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ട ഉ​ട​ൻ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്​​ത​താ​യും​ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ഭ​വം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​​ ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലു​മ​ട​ക്കം പ്ര​ച​രി​ച്ച​തോ​ടെ വി​വാ​ദ​മാ​യി.

    TAGS:Bjp CandidateKerala Local Body Election
    News Summary - Police officer posts BJP candidate's poster as status
