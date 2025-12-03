Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവയനാട് വെള്ളമുണ്ടയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:37 PM IST

    വയനാട് വെള്ളമുണ്ടയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    Ibrayikutty
    cancel
    Listen to this Article

    വെള്ളമുണ്ട (വയനാട്): വെള്ളമുണ്ടയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. എടവക കാരക്കുനി സ്വദേശിയും പനമരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറുമായ എം. ഇബ്രായികുട്ടി (35) ആണ് മരിച്ചത്.

    വെള്ളമുണ്ടയിലെ പൊലീസ് ഫാമിലി ക്വാട്ടേഴ്സിലാണ് ഇബ്രായികുട്ടിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ക്വട്ടേഴ്സിൽ ഇയാൾ തനിച്ചായിരുന്നു.

    രാവിലെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭാര്യ ക്വട്ടേഴ്സിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി അറിയുന്നത്. പൊലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police officervellamundaLatest NewsWayanad
    News Summary - Police officer found dead in Wayanad's Vellamunda
    Similar News
    Next Story
    X