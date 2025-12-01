രാഹുൽ മുങ്ങിയ ചുവന്ന കാർ സിനിമ താരത്തിന്റേതാണെന്ന് സൂചന; കോയമ്പത്തൂരിലേക്കു കടന്നെന്ന്

രാഹുൽ മുങ്ങിയ ചുവന്ന കാർ സിനിമ താരത്തിന്റേതാണെന്ന് സൂചന; കോയമ്പത്തൂരിലേക്കു കടന്നെന്ന്text_fields
പാലക്കാട്: ലൈംഗികപീഡനക്കേസിൽ യുവതി പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ പാലക്കാട്ടുനിന്ന് മുങ്ങിയത് ചുവന്ന കാറിലെന്ന് അഭ്യൂഹം. കാർ ഒരു സിനിമ താരത്തിന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി സൂചന ലഭിച്ചെന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് വാർത്തകൾ പരന്നത്. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
സ്വന്തം വാഹനം ഫ്ലാറ്റിൽ നിർത്തിയിട്ട ശേഷമാണ് മറ്റൊരു കാറിൽ രാഹുൽ പോയതെന്ന് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് മനസ്സിലായത്. നമ്പർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, കാർ സിനിമാ താരത്തിന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായാണ് പ്രചാരണം.
അതേസമയം, ഒളിവിലുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന. കോയമ്പത്തൂരിലും ബംഗളൂരുവിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം. അന്വേഷണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസിനു കീഴിൽ പ്രത്യേക സംഘമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഓരോ സംഘങ്ങളെയും ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ.ഡി.ജി.പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഓരോ ജില്ലയിലെയും പരിശോധന.
രാഹുലിന്റെ പാലക്കാട് കുന്നത്തൂർമേട്ടിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത നിലയിലാണ്. ഒരു മാസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ എസ്.ഐ.ടി സംഘം കഴിഞ്ഞദിവസം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രാഹുൽ മുങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഡി.വി.ആറിൽനിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പാർട്മെന്റ് കെയർടേക്കറെ സ്വാധീനിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് സംശയം. പഴയ ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഫ്ലാറ്റിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായി പാലക്കാട് എ.എസ്.പി രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒളിവിൽ പോയ വഴി കണ്ടെത്താൻ പാലക്കാട് കണ്ണാടിയിൽനിന്ന് തുടങ്ങി ഒമ്പതിടങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
മലമ്പുഴയിലെ റിസോർട്ടിൽ രാഹുൽ താമസിച്ചെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയെന്ന പ്രചാരണം പൊലീസ് തള്ളി. ഒളിവിലല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കമായിരുന്നു അതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നിരവധി നീക്കങ്ങൾ നടന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുലിന്റെ പേഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register