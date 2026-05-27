Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇ.ഡി വാഹനം തകർത്ത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 May 2026 5:05 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 5:13 PM IST

    ഇ.ഡി വാഹനം തകർത്ത സംഭവം; പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് പാർട്ടി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ; ഉള്ളിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കാതെ നേതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ.ഡി വാഹനം തകർത്ത സംഭവം; പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് പാർട്ടി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ; ഉള്ളിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കാതെ നേതാക്കൾ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയന്‍റെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇ.ഡിയുടെ വാഹനം തല്ലി തകർത്ത പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് പൊലീസ്.എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന നേതാവ് ആദർശ്, സി.പി.എം നേതാവ് പാളയം സന്തോഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ അക്രമ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 10 പേരെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

    പൊലീസ് സംഘം പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സി.പി.എം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ തങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഓഫിസിനുള്ളിലുള്ള പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ തിരികെ പോകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പൊലീസ്. അതേസമയം, പൊലീസിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വി. ശിവൻ കുട്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പൊലീസിനോട് സംസാരിച്ചു. പാർട്ടി ഓഫിസിനകത്ത് കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് സി.പി.എം നിലപാട്.

    പാർട്ടി ഓഫിസ് മറികടന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ തങ്ങളുടെ അണികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പൊലീസിന് ദാർഷ്ട്യം വേണ്ടെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പ്രതികരിച്ചു. അക്രമം നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ സഹകരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ED raidCPMPinarayi Vijayantrivandum
    News Summary - Police in front of party office to arrest suspects in ed vehicle distroyed case
    Similar News
    Next Story
    X