    Kerala
    date_range 7 Sept 2025 11:45 PM IST
    date_range 7 Sept 2025 11:45 PM IST

    ഇടിയൻ പൊലീസല്ല, ഇത് നന്മയുടെ പൊലീസ്; ഗൂ​ഗ്​​ൾ മാ​പ്പ് നോ​ക്കി പോ​യി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യ​മാ​യി പ​ഴ​യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​

    എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ശി​വ​കു​മാ​റും സി.​പി.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നും

    തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല (തൃ​ശൂ​ർ): എ​ല്ലാ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും ഇ​ടി​യ​ൻ പൊ​ലീ​സാ​യി കാ​ണ​രു​ത്. ഏ​ത് ആ​പ​ത്‌​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി പൊ​ലീ​സെ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​ന് തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ലെ ഈ ​സം​ഭ​വം ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. കാ​റി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് കോ​ട്ടാ​യി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല പൂ​ത​ന​ക്ക​ര ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന കു​ടും​ബം ഗൂ​ഗ്​​ൾ മാ​പ്പ് നോ​ക്കി പോ​യി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യ​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് റ​ബ​ർ, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ തോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ർ തി​രി​ക്കാ​നോ മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​തെ ചെ​ളി​യി​ൽ താ​ണു. എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ഭ​യ​ന്ന ഇ​വ​ർ ഗൂ​ഗ്​​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഴ​യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ന​മ്പ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വി​ളി​ച്ചു. ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ശി​വ​കു​മാ​റും സി.​പി.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നും ഇ​വ​ർ അ​യ​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു​പാ​ട​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ഒ​ടു​വി​ൽ കാ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ പാ​റ​ക​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​യാ​ള​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലെ ചാ​ലി​ൽ താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും വാ​ഹ​നം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ സു​ജി​ത്, ശ്രീ​ജി​ത്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, വി​ഷ്ണു, രാ​ജു വെ​ട്ടു​കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് വി​ളി​ച്ച് വ​രു​ത്തി അ​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​ർ കെ​ട്ടി​വ​ലി​ച്ച് ചെ​ളി​യി​ൽ താ​ഴ്ന്ന കാ​ർ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    കു​ടും​ബം പൊ​ലീ​സി​നും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് ക്ഷേ​ത്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ്പ് നോ​ക്കി തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​രി​ലി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബം കൊ​ണ്ടാ​ഴി ചെ​ക്ക് ഡാ​മി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യാ​ണ് അ​ന്ന് കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.


    TAGS:Kerala PolicehelpGoogle Map
