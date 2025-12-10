Begin typing your search above and press return to search.
    സൂരജ് ലാമയെ കസ്റ്റഡിയിൽവെക്കാൻ മാനസികാരോഗ്യ നിയമപ്രകാരം പൊലീസിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്; കേരളം പ്രവാസികളുടെ പണം കൊണ്ടാണ്​ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈകോടതി

    Suraj Lamas disappearance
    കൊച്ചി: സൂരജ് ലാമയെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മകൻ സന്ദൻ ലാമ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹരജിയിൽ പൊലീസിനെതിരെ ഹൈകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം​. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കലാണ്​ ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ദൗത്യമെന്നും കുവൈത്തിൽ നിന്ന്​ സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച സൂരജ് ലാമയെ കാണാതായതിൽ പൊലീസിനും വിമാനത്താവള അധികൃതർക്കുമടക്കം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    നാടുകടത്തലിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ലാമയെ കാണാതായത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ്​. ബന്ധ​പ്പെട്ടവർ ഇതിന്​ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് എം.ബി. സ്നേഹലത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

    അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നയാളെ സംരക്ഷണ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാൻ മാനസികാരോഗ്യ നിയമപ്രകാരം പൊലീസിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന്​ കോടതി പറഞ്ഞു. വിദേശത്തുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്​. കേരളം പ്രവാസികളുടെ പണം കൊണ്ടാണ്​ ജീവിക്കുന്നത്.

    വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നയാളെ കാണാതാവുകയും പിന്നീട്​ മരിച്ചെന്ന്​ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്നത്​ ലഘുവായി കാണാനാകില്ല. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും കോടതിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്​. ജഡ്ജിമാരെന്ന നിലയിലല്ല, പൗരന്മാരെന്ന നിലയിലാണ് ഇതു പറയുന്നതെന്നും ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

