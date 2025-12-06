Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:14 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:14 PM IST

    തിയറ്ററിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ: വിറ്റവരുടെയും പണം നൽകി കണ്ടവരുടെയും വിവരം പൊലീസിന്

    സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു
    തിയറ്ററിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ: വിറ്റവരുടെയും പണം നൽകി കണ്ടവരുടെയും വിവരം പൊലീസിന്
    തിരുവനന്തപുരം: സിനിമ തിയറ്ററുകളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർത്തി അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ്. ദൃശ്യങ്ങൾ വിൽപനക്ക് എത്തിച്ചവരുടെയും പണം നൽകി വാങ്ങി കണ്ടവരുടെയും ഇൻറർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലാസവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.

    ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സൈറ്റുകളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി തിയറ്ററുകളിലെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനത്തിലെ സി.സി.ടി.വിയുടെ പാസ്​വേർഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

    തിയറ്ററുകളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കർശന നിർദേശങ്ങളും ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ ഓപറേറ്റർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര വി​ക​സ​ന കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി) ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ കൈ​ര​ളി, ശ്രീ, ​നി​ള തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചോ​ര്‍ന്ന​ത്. തി​യ​റ്റ​റി​ല്‍ സി​നി​മ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖം വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. 2023 മു​ത​ലു​ള്ള സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ പേ​രും സ്‌​ക്രീ​ന്‍ ന​മ്പ​രും തീ​യ​തി​യും സ​മ​യ​വു​മെ​ല്ലാം കാ​ണാം. വി​വി​ധ ടെ​ലി​ഗ്രാം ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ വ​ഴി പ​ണം വാ​ങ്ങി ഇ​ത്ത​രം ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​പോ​യ​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി അധികൃതർ വര്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

