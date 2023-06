cancel camera_alt അറസ്റ്റ്​ രേഖ​പ്പെടുത്തിയശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കപ്പെട്ട കെ. സുധാകരൻ പുറത്തേക്ക്​ വരുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: തന്നെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവും പൊലീസിന്‍റെ കൈവശമില്ലെന്നും ഏത്​ പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാൻ തയാറാണെന്നും കെ. സുധാകരൻ. അറസ്റ്റ്​ രേഖപ്പെടുത്തി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ട ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്​. കേസിന്‍റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും കോടതി വിലയിരുത്തട്ടെ. അതിനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ തയാറാണ്. ഈ കേസില്‍ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവും പൊലീസിന്‍റെ കൈവശമില്ലെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മനസ്സിലായത്. ആശങ്കയും ഭയപ്പാടുമില്ല. തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും നിരപരാധിയാണെന്നതിനാൽ കുറ്റബോധമില്ലെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ എത്തിയപ്പോൾ സുധാകരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്​ പറഞ്ഞിരുന്നു.

മനസ്സാക്ഷിക്ക് മുമ്പാകെ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ ഭയമില്ല. ഇത്രയും കാലത്തെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ അഴിമതി നടത്താത്ത വ്യക്തിയാണ് താൻ. തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുവരട്ടെയെന്നും കടൽ കടന്ന്​ വന്നവനെ കൈത്തോട്​ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു സുധാകരന്‍റെ പ്രതികരണം.

