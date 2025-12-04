Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:44 PM IST

    പൊലിസ് കസ്റ്റഡി അവസാനിച്ചു; രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും ജയിലിൽ

    പൊലിസ് കസ്റ്റഡി അവസാനിച്ചു; രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും ജയിലിൽ
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച കേ​സി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഈ​ശ്വ​റി​ന്‍റെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. വീ​ണ്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​​ഗ​ണി​ക്കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ഡീ. സി.​ജെ.​എം കോ​ട​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ രാ​ഹു​ൽ ഈ​ശ്വ​റെ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്. ക​സ്റ്റ​ഡി​യ​ിലും നി​രാ​ഹാ​രം തു​ട​ർ​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ടെ​ക്നോ​പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് എ.​സി.​പി പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചോ​​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    TAGS:Kerala Policerahul eswarKerala News
    News Summary - Police custody ends; Rahul Easwar back in jail
