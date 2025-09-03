Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:57 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:57 PM IST

    പൊലീസ് മർദനം: ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടുവർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടം

    പൊലീസ് മർദനം: ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടുവർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടം
    കു​ന്നം​കു​ളം: യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​നെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​യ​ള ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കേ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന സു​ജി​ത്തി​ന്റെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​ഖേ​ന ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സു​ജി​ത്തി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. സം​ഭ​വ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 11 മു​ത​ലു​ള്ള ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ശൂര്‍ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ര്‍ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ് സു​ജി​ത്തി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സ​ര്‍വി​സി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൊ​ടി​യ മ​ദ​നം. പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം കേ​ര​ള മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ​പൊ​ലീ​സാ​ണ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

