Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൊലീസ്​ മർദനം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:27 PM IST

    പൊലീസ്​ മർദനം; എസ്‌.ഐയുടെ വീട്ടിലേക്ക്​ കോൺഗ്രസ് മാർച്ച്​

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസ്​ മർദനം; എസ്‌.ഐയുടെ വീട്ടിലേക്ക്​ കോൺഗ്രസ് മാർച്ച്​
    cancel

    മലപ്പുറം: തൃശൂരിലെ ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന വി.എസ് സുജിത്തിനെ മർദിച്ച പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എസ്‌.ഐ നുഹ് മാന്‍റെ മലപ്പുറം ഹാജിയാർപള്ളിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ മാർച്ച്​ വീടിന് മുന്നിൽ പൊലീസ്​ തടഞ്ഞു. പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. മാർച്ച് ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ അഡ്വ വി.എസ് ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ജിജി മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ നൗഫൽ ബാബു, ഡി.സി.സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ എം.കെ മുഹ്സിൻ, സത്യൻ പൂക്കോട്ടൂർ, അജിത്ത് പുളിക്കൽ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാഷിദ് ചോല, ഷഫീക് കൂട്ടിലങ്ങാടി, കെ. പ്രഭാകരൻ, മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റുമാരായ എ.പി ശിഹാബ്, ഫർഹാൻ പൂക്കോടൻ, അനീസ് പുൽപറ്റ, നിയാസ് കോഡൂർ, ലുക്മാൻ മലപ്പുറം, അഡ്വ. ഷമീം, ഹർഷദ്, ഉമ്മുജാസ്, ഹർഷീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11ന്​ യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ നേതൃത്വത്തിലും എസ്​.ഐയുടെ വീട്ടിലേക്ക്​ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​.

    പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ശൂര്‍ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ര്‍ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ് സു​ജി​ത്തി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സ​ര്‍വി​സി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൊ​ടി​യ മ​ദ​നം. പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം കേ​ര​ള മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ​പൊ​ലീ​സാ​ണ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policepolice Beatingkunnamkulam policeCongress
    News Summary - Police beating; Congress marches to SI's house
    Similar News
    Next Story
    X