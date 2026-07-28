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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 July 2026 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 10:33 PM IST

    സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ തടയാൻ ബാങ്കുകളുമായി ചേർന്ന് കർമ പദ്ധതി; ജോയന്‍റ് സൈബർ കമ്മിറ്റിക്കും രൂപംനൽകുമെന്ന് ഡി.ജി.പി

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    സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ തടയാൻ ബാങ്കുകളുമായി ചേർന്ന് കർമ പദ്ധതി; ജോയന്‍റ് സൈബർ കമ്മിറ്റിക്കും രൂപംനൽകുമെന്ന് ഡി.ജി.പി
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സൈ​ബ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ത​ട​യാ​നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി റ​വ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സൈ​ബ​ർ വി​ഭാ​ഗ​വും വി​വി​ധ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല, സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ​ണം ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​കും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ​യും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജോ​യ​ന്‍റ്​ സൈ​ബ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ രൂ​പം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും, പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ പ​ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി പി. ​വി​ജ​യ​ൻ, സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് ബ്യൂ​റോ ഐ.​ജി പി. ​പ്ര​കാ​ശ്, പൊ​ലീ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​നം എ.​ഐ.​ജി ജി. ​ജ​യ്ദേ​വ്, സൈ​ബ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​പി അ​ങ്കി​ത് അ​ശോ​ക​ൻ, വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വ്യാ​ജ ഐ.​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും വാ​യ്പ ആ​പ്പു​ക​ളി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​വു​ന്ന​തും സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ്​​ത​ന്നെ വ്യാ​ജ ഐ.​ഡി​യും വാ​യ്​​പ​ ആ​പ്പു​ക​ളും ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണു ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ വ്യാ​ജ ഐ.​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ പൂ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​​ ചെ​യ്യും. അ​ല്ലാ​ത്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​നോ​ട്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. ഇ​തി​ന്​ ഒ​രു​മാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ പ​രി​മി​തി.

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    TAGS:DGPKerala PoliceCyber CrimeRavada Chandrasekhar
    News Summary - സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ തടയാൻ ബാങ്കുകളുമായി കൈകോർക്കും -ഡി.ജി.പി
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