പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് വനിത ​പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി

പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതിtext_fields
കരുനാഗപ്പള്ളി : പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി . ചവറ നീണ്ടകര കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്പരാതി നൽകിയത്. അതെ സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അസോസിയേഷൻ
നേതാവുമായ നവാസ് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് മുതിർന്നതായിട്ടാണ് യുവതി നൽകിയപരാതിയിൽ പറയുന്നത്.വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ സ്റ്റേഷൻ പാറാവു ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന യുവതി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക്പോകുന്നതിനിടയിൽ പിന്നാലെ എത്തി കടന്നു പിടിക്കുകയും ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പരാതി , കുതറി മാറി ഓടി
വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ റൂമിനുള്ളിൽ കയറി ലോക്ക് ചെയ്തതിനാലാണ് രക്ഷപെട്ടതെന്നും യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു .പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പീഡന പരാതി ഉയർന്നതോടെ സ്റ്റേഷനിലെ സി.സി .റ്റി .വി ദൃശ്യങ്ങൾ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം വഴി പരിശോധിക്കുകയും തെളിവുകൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ്സെടുത്തു .
