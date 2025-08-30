Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 11:45 AM IST
    30 Aug 2025 11:45 AM IST

    പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ മു​ടി​ക്കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റ് സം​ര​ക്ഷി​ത സ്മാ​ര​ക​മാ​ക്കും

    മ​ല​ബാ​ർ വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് 104 വ​യ​സ്സ്
    Police Aid Post in Pantallur
    പ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ലെ പൊ​ലീ​സ് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റ്

    മ​ഞ്ചേ​രി: ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കോ​ള​നി വാ​ഴ്ച​യു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പാ​യ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് എ​യി​ഡ് പോ​സ്റ്റ് സം​ര​ക്ഷി​ത സ്മാ​ര​ക​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഇ​തി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. നി​ല​വി​ൽ റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ലം പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റും.

    റ​വ​ന്യൂ​രേ​ഖ​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഏ​റ​നാ​ട് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​ർ​ത്തി, സ്കെ​ച്ച് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. പ​രാ​തി​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ന​ൽ​കും. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് സ്ഥ​ലം പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ കാ​ട് മൂ​ടി​യ സ്ഥ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കാ​ടു വെ​ട്ടി, മ​ണ്ണു നീ​ക്കി ച​രി​ത്ര ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ടി​ഞ്ഞു കൂ​ടി​യ മ​ണ്ണും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജ മ്യൂ​സി​യം ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഷീ​റ്റ് കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച​തോ​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഷീ​റ്റി​ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ല​ബാ​ർ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത്, 1921 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​വാ​രി​യ​ൻ​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ​ര പോ​രാ​ളി​ക​ൾ എ​യി​ഡ് പോ​സ്റ്റ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ളി​ക​ളെ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് എ​യി​ഡ് പോ​സ്റ്റാ​ണി​ത്. മു​ടി​ക്കോ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് പൊ​ലീ​സ് എ​യി​ഡ് പോ​സ്റ്റും ത​ട​വ​റ​യും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പി​ടി​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച ജ​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​നി​വേ​ശ കാ​ല​ത്ത് സ​മ​ര പോ​രാ​ളി​ക​ളെ ത​ട​വി​ലി​ട്ട എ​യി​ഡ് പോ​സ്റ്റും അ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ജ​യി​ല​റ​യും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി കാ​ടു ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഇ​വി​ടെ ത​ട​വി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ഴ​കി ദ്ര​വി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​വും ലോ​ക്ക​പ് മു​റി​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​രം ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ട്ടാ​ളം സ​മ​ര​ക്കാ​രെ വീ​ക്ഷി​ച്ച​ത് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പോ​രാ​ളി​ക​ൾ പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​നെ​തി​രെ ഒ​ളി​പ്പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പി​ടി​ച്ച് ജ​യി​ലി​ലി​ടു​ന്ന പോ​രാ​ളി​ക​ളെ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടെ പ്ര​ധാ​ന ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഇ​വി​ടെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് പു​ഴ​യി​ലൂ​ടെ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് പ​ട്ടാ​ള ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഔ​ട്ട് പോ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ർ​ഗ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

