Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    3 Oct 2025 11:56 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:56 PM IST

    അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോക്സോ കേസ്​ പ്രതിക്ക്​ ഇടക്കാല ജാമ്യം

    അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോക്സോ കേസ്​ പ്രതിക്ക്​ ഇടക്കാല ജാമ്യം
    കൊച്ചി: 20 വർഷം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പോക്സോ കേസ്​ പ്രതിക്ക്​ അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹൈകോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ 46കാരനാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ്​ 10 ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്​. ജയിൽ അധികൃതർ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ്​ ഹരജിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​.

    2022ൽ 10 വയസുകാരനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്ന കേസിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഇയാളെ ശിക്ഷിച്ചത്. ആരോപണം വ്യാജമാണെന്നും ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈകോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ഇടക്കാല ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ സർക്കാർ എതിർക്കാതിരുന്നതടക്കം പരിഗണിച്ചാണ്​ ശനിയാഴ്ച മുതൽ (ഇന്ന്​) മുതൽ പത്തുദിവസത്തേക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്​.

    ഓക്​ടോബർ 13ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ജയിലിൽ തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ്​ നിർദേശം. 50,000 രൂപയുടെ സ്വന്തവും തത്തുല്യ തുകക്കുള്ള മറ്റ്​ ​രണ്ട്​ പേരുടേയും ബോണ്ട്​ കെട്ടിവെക്കണമെന്നതാണ്​ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥ. ഇരയുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ ഇടപെടരുതെന്നും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

