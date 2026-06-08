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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 11:21 PM IST

    വീണക്കും കർത്തക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചടി​: എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ.​ഡി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്

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    വീണക്കും കർത്തക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചടി​: എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ.​ഡി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്
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    കൊ​ച്ചി: സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്‍ - എ​ക്‌​സാ​ലോ​ജി​ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട് കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ക​ൾ ടി.​ വീ​ണ​ക്കും ക​രി​മ​ണ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്കും വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ച​ടി. എ​സ്.​എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഒ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ള്‍ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നു ന​ൽ​കാ​ൻ പി.​എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഇ.​ഡി ആ​വ​ശ്യം എ​തി​ര്‍ത്ത സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ നി​ല​പാ​ട് ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്‍ - എ​ക്‌​സാ​ലോ​ജി​ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍, ക​ത്തി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ, വീ​ണ​യു​ടെ മൊ​ഴി, സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വീ​ണ​യു​ടെ​യും എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക്കി​ന്റെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 54 വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ൽ​കി​യ 134 രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ക​ർ​പ്പ് ഇ.​ഡി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ എ​തി​ർ​ത്തി​ല്ല.

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ക​ക്ഷി​യ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ വാ​ദം. ഒ​രു കേ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും മൊ​ഴി​ക​ളും മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​റൊ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, അ​പേ​ക്ഷ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്‍ നി​ര​ത്തി​യ വാ​ദം.

    എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഇ.​ഡി​ക്ക് രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച കോ​ട​തി സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

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    TAGS:PMLA courtED raiddecisionKerala NewsSFIO report
    News Summary - Another setback for Veena and Karthak: SFIO orders to hand over records to ED
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