Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.​എം ശ്രീ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 July 2026 9:59 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 9:59 PM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റ​ണം -റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    അസെറ്റ് അവകാശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു
    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റ​ണം -റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി
    cancel
    camera_alt

    അസെറ്റ് അവകാശ പത്രിക സമർപ്പണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശാ​സ്ത്ര സ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി മി​ത്തു​ക​ളും പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢ​നീ​ക്ക​മാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​ക്ക് പി​ന്നി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി. ‘പു​തു​കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ജ​ന​പ​ക്ഷ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സും പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സ്റ്റേ​റ്റ് എം​പ്ലോ​യീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് (അ​സെ​റ്റ്) സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​വ​കാ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​നെ​യും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ക​രാ​ർ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും ദി​വ​സ വേ​ത​ന നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി രാ​ജു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന - വേ​ത​ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ‘വി​സ്മ​യം’ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ ബോ​ധ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്യ​ത്തെ​പ്പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും പ​ത്മ​ശ്രീ ജേ​താ​വ് ഡോ. ​ജി. ശ​ങ്ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​സെ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​വ​കാ​ശ പ​ത്രി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച അ​സെ​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ബി​ലാ​ൽ ബാ​ബു​വി​ന് ന​ൽ​കി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ൻ.​പി.​എ​സ് കേ​ര​ള ക​ല​ക്റ്റീ​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ, കേ​ര​ള സ്‌​കൂ​ൾ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് മൂ​വ്‌​മെ​ന്‍റ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​എ. ക​ബീ​ർ, കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് എം​പ്ലോ​യീ​സ് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് മൂ​വ്‌​മെ​ന്‍റ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​പി.​കെ. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എം​പ്ലോ​യീ​സ് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ല്ല മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, എ​ഫ്.​ഐ.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​​ജെ. ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​സെ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ഹ​നീ​ഫ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​അ​ന​സ്​ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationwithdrawalGovernment of KeralaschemePM SHRIVD Satheesan
    News Summary - PM should withdraw from Sri scheme - Razak Paleri
    Similar News
    Next Story
    X