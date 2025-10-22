Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.എം ശ്രീ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:57 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 12:08 AM IST

    പി.എം ശ്രീ: പൊളിയുന്നത് ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന് ‘കേ​ര​ള ബ​ദ​ൽ’ എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം

    text_fields
    bookmark_border
    pm sree​; substituting the kerala alternative narrative
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന​ത്​ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന് (എ​ൻ.​ഇ.​പി)​ ‘കേ​ര​ള ബ​ദ​ൽ’ എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും എ​ൻ.​ഇ.​പി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന എ​ൻ.​ഇ.​പി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ ​ത​ള്ളി കേ​ര​ളം ര​ണ്ട്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മൊ​രു​ക്കി. ഇ​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക പ​രി​ഷ്​​ക​ര​ണ​വും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ത​ല​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം കേ​ര​ളം എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ബ​ദ​ൽ ന​യ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​മാ​രും സി.​പി.​എ​മ്മും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പി.​എം ശ്രീ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ര​ളം എ​ൻ.​ഇ.​പി​ക്ക്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഒ​പ്പി​ടേ​ണ്ട ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​ടെ എ​ല്ലാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​പി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ രേ​ഖ​യി​ൽ പി.​എം ശ്രീ​യു​ടെ ആ​റ്​ തൂ​ണു​ക​ളാ​യി എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത്​ എ​ൻ.​ഇ.​പി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി, ബോ​ധ​ന​രീ​തി, വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. എ​ൻ.​ഇ.​പി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വേ​ണ്ടി ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ (എ​ൻ.​സി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഇ) രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ൻ.​സി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഇ​ക്ക്​ പു​റ​മെ എ​ൻ.​ഇ.​പി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും പി.​എം ശ്രീ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ട​രാം.

    -

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala education systemPM SHRI
    News Summary - pm sree​; substituting the kerala alternative
    Similar News
    Next Story
    X