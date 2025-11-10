Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.എം ശ്രീക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:58 PM IST

    പി.എം ശ്രീക്ക് ഉപസമിതി; കേന്ദ്രത്തെ വാക്കാൽ അറിയിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി; ‘ഫ​ണ്ട്‌ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു, ഇ​നി എ​ല്ലാം വ​രു​ന്നി​ട​ത്തു​വെ​ച്ച് കാ​ണാം’

    text_fields
    bookmark_border
    PM Shri, V Sivankutty
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷാ കേ​ര​ളം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര കു​ടി​ശ്ശി​ക ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​നെ ക​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ർ​വം ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി.​എം ശ്രീ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​നം ഉ​പ​സ​മി​തി​യെ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വാ​ക്കാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യോ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യോ ഒ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫ​ണ്ട്‌ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി, ഇ​നി എ​ല്ലാം വ​രു​ന്നി​ട​ത്തു​വെ​ച്ച് കാ​ണാ​മെ​ന്നും ഉ​പ​സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷ​മേ ക​ത്ത് ന​ൽ​കൂ​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നി​നു​ള്ളി​ൽ ​ഗ​ണ​​ഗീ​തം പാ​ടി​യ​തും അ​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പേ​ജി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തും അ​ത്യ​ന്തം ​ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​താ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കി​ട്ടി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും ബാ​ക്കി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നും എ​ൻ.​ഒ.​സി ഏ​ത് സ​മ​യ​വും റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘കേ​ര​ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2026’ൽ ​മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:V SivankuttyPM SHRILatest News
    News Summary - PM Shri's sub-committee; Minister Sivankutty informed the Center Govt
    Similar News
    Next Story
    X