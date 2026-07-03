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    Kerala
    Posted On
    date_range 3 July 2026 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 10:34 PM IST

    പി.എം ശ്രീ: ആശങ്ക പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടേ മുന്നോട്ടുപോകൂ -സാദിഖലി തങ്ങൾ

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    പി.എം ശ്രീ: ആശങ്ക പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടേ മുന്നോട്ടുപോകൂ -സാദിഖലി തങ്ങൾ
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    മ​ല​പ്പു​റം: പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മേ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കൂ എ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​സ​മി​തി എ​ല്ലാം പ​ഠി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ണ​ക്കാ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള ന​യ​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ക. അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി എ​ൻ. ശേ​ഷാ​ദ്രി​നാ​ഥ​നെ നി​യ​മി​ച്ച​തി​നെ മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് നോ​ക്ക​ട്ടെ. വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​റ്റും. മ​ദ്യം വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യാ​ലും വീ​ര്യ​മു​ള്ള​താ​യാ​ലും ര​ണ്ടും വി​ൽ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ലീ​ഗ് നി​ല​പാ​ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റേ​താ​യ ചി​ല ന​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. അ​തി​ൽ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ന​യം അ​റി​യി​ക്കും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​മാ​ത്ര​മേ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കൂ​ എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ വി​​ദേ​ശ​ക​മ്പ​നി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​സി​ന​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തൃ​പ്തി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മേ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കൂ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് വ്യ​ർ​ഥ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​മാ​സം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​തെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:education policyindian politicsSadik Ali Shihab Thangal
    News Summary - PM SHRI: Will move forward only after resolving concerns - Sadiqali Thangal
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