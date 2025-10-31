Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.എം ​ശ്രീ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:46 AM IST

    പി.എം ​ശ്രീ: വിവാദമടങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിക്കും വകുപ്പിനും പ്രതിഛായാനഷ്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    പി.എം ​ശ്രീ: വിവാദമടങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിക്കും വകുപ്പിനും പ്രതിഛായാനഷ്ടം
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീ കരാർ ഒപ്പുവെക്കലും വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള പിന്മാറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിക്കും സമ്മാനിച്ചത്​ പ്രതിഛായാനഷ്ടം. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഭരണത്തിന്‍റെ അവസാന വർഷം സർക്കാറിനെയും മുന്നണിയെയും പിടിച്ചുലച്ച പി.എം ശ്രീ വിവാദം ആ ‘സൽപേര്​’ കളഞ്ഞുകുളിച്ചു.

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർ.എസ്.എസ്​ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ പ്രതി​രോധിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽനിന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്​ കേരളമായിരുന്നു. എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പാഠ്യപദ്ധതി ആർ.എസ്.എസ്​ താൽപര്യാനുസരണം വെട്ടിമാറ്റിയപ്പോൾ അവ പുനഃസ്ഥാപിച്ച്​ ബദൽ പാഠപുസ്തകം ഇറക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ധൈര്യം കാട്ടി.

    അതേ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ രഹസ്യമായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ​ പി.എം ശ്രീ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതോടെയാണ്​ ഇമേജ്​ തകർന്നത്​. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്​ എന്താണ്​ പ്രശ്നമെന്നും താൻ നിലപാട്​ മാറ്റിയെന്നും മന്ത്രി പറയുന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യവുമുണ്ടായി.

    മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള വകുപ്പാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ മാറ്റാനായി. സ്കൂൾ തുറക്കൽ മുന്നൊരുക്കം, പാഠപുസ്തക അച്ചടി, കായിക മേളകൾ, കലോത്സവങ്ങൾ, പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം മന്ത്രിയുടെ ‘ടച്ച്​’ അനുഭവപ്പെട്ടു​. വകുപ്പിലെ പിഴവുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന്​ പകരം ശക്​തമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾക്കാണ്​ അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകിയത്​. വിദ്യാർഥി ഷോക്കേറ്റ്​ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റിനെതിരെ എടുത്ത നടപടി ഉദാഹരണം.

    സമഗ്രശിക്ഷ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിനുള്ള കേന്ദ്രവിഹിതം 2023 മുതൽ കുടിശ്ശികയായതോടെയാണ്​ വകുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്​. ഫണ്ട്​ തടഞ്ഞെങ്കിലും പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഏറെക്കാലം ഉറച്ചുനിന്ന ശേഷമാണ്​ മന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മനംമാറ്റം. മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയും മാത്രം അറിഞ്ഞുള്ള ഒപ്പിടൽ ഒടുവിൽ വകുപ്പിനെത്തന്നെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കടലിലാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:education departmentV SivankuttyPM SHRIKerala
    News Summary - PM Shri: While the controversy is over, the image of Minister Sivankutty and the department is tarnished
    Similar News
    Next Story
    X