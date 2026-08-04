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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 8:49 AM IST

    പി.എം ശ്രീ: അടിയന്തിര ഉപസമിതി യോഗം ഇന്ന്​; റിപ്പോർട്ട്​ നാളെ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ

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    പി.എം ശ്രീ: അടിയന്തിര ഉപസമിതി യോഗം ഇന്ന്​; റിപ്പോർട്ട്​ നാളെ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ
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    പി.എം ശ്രീ വിവാദത്തിൽ രൂപവത്കരിച്ച മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി അംഗങ്ങളായ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്​, റോജി എം. ജോൺ, എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ, എം. ലിജു

    തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീ വിവാദത്തിൽ അടിയന്തിര മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി യോഗം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും. വിഷയം ബുധനാഴ്ചയിലെ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിന്‍റെ പരിഗണനക്ക്​ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ ഉപസമിതി യോഗം അടിയന്തിരമായി ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത്​.

    ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട്​ അഞ്ചിനാണ്​ ഉപസമിതി യോഗം. നേരത്തെ, ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിനുശേഷം വൈകീട്ട്​ മൂന്നിനാണ്​ ഉപസമിതി ചേരാനിരുന്നത്​.

    കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ്​ യോഗത്തിനുശേഷം കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്​ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന്​ പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു. ഉപസമിതി റിപ്പോർട്ട്​ വരുംമുമ്പ്​ മുന്നണി കൺവീനർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ മുസ്​ലിം ലീഗ്​ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    വിവാദം കൂടുതൽ നീട്ടികൊണ്ടുപോകേണ്ടെന്നും വിഷയത്തിൽ വേഗം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നില​പാടെടുത്തതോടെയാണ്​ ചൊവ്വാഴ്ച ഉപസമിതി യോഗം ചേരുന്നത്​. പിന്നാലെ ഉപസമിതി റിപ്പോർട്ട്​ തയാറാക്കി ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന്​ തീരുമാനമെടുക്കാനുമാണ്​ നീക്കം.

    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായ ഉപസമിതിയിൽ മന്ത്രിമാരായ എം. ലിജു, പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്​, റോജി എം. ജോൺ എന്നിവരാണ്​ അംഗങ്ങൾ.

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    TAGS:N ShamsudheenPM SHRIKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - PM SHRI: Urgent sub-committee meeting today, report tomorrow in cabinet
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