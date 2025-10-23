Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:00 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ: ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തിയെന്ന് സൂ​ച​ന

    Pinarayi Vijayan, K Rajan, Binoy Viswam
    പിണറായി വിജയൻ, കെ. രാജൻ, ബിനോയ് വിശ്വം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പി.​എം ശ്രീ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തി സി.​പി.​ഐ. മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​താ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത വ​രു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും ​മ​ന്ത്രി രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഫ​ണ്ടി​ലെ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യോ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്​ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. പി.​എം ശ്രീ ​ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ത്ത​ത്​ വ​ഴി സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​യ​പ്പെ​ട്ട​തും അ​തു​വ​ഴി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​തും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    രാ​വി​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം പാ​ർ​ട്ടി മ​ന്ത്രി​മാ​രെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി രാ​ജ​ൻ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നും കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട്​ വാ​ങ്ങാ​നും സി.​പി.​എം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലെ എ​തി​ർ​പ്പ്​ വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - PM Shri: Pinaaryi Vijayan held discussions with Minister K. Rajan after the cabinet meeting
