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    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 10:50 PM IST

    പി.എം ശ്രീ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ജ​യി​ക്കു​ക​യും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്നു -എം. ​സ്വ​രാ​ജ്‌

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    പി.എം ശ്രീ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ജ​യി​ക്കു​ക​യും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്നു -എം. ​സ്വ​രാ​ജ്‌
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പി.​എം ​ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഗ​ത്യ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ടെ, രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ചും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തു​നി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യി​ൽ നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടാ​ണ്​ സി.​പി.​എം നീ​ക്കം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​ബി.​​ജെ.​പി ഡീ​ൽ എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ വ​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പ​ണം ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ണ്ണി​ട്ടു​മൂ​ടി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ കു​ഴി​മാ​ന്തി​യെ​ടു​ത്ത്‌ ത​ല​യി​ലേ​റ്റി ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്‌ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ​റ്റം​ഗം എം. ​സ്വ​രാ​ജ്‌ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ജ​യി​ക്കു​ക​യും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ്‌ കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ ​അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ എ​റി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്‌ ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി അ​ന്ന്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്‌. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​വ​ന്നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട്‌ പ​ണം​വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ്‌ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്‌. പി.​എം ശ്രീ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം ന​യാ​പൈ​സ കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​സ്‌.​എ​സ്‌.​കെ ഫ​ണ്ട്‌ വാ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ണ്‌ പി.​എം ശ്രീ ​എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത്‌-​അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന, അ​വ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മാ​റു​ന്ന​താ​യി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്റ്റി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. പി.​എം. ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്മാ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം സ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23ന് ​പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ്രാ​ന്റു​ക​ൾ പി.​എം ശ്രീ ​ഒ​പ്പി​ടാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള ക​ത്ത് ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​ന​ൽ​കി. പി​ന്നീ​ട്​ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​ല്ല-​ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:M SwarajCPMPM SHRICongressBJP
    News Summary - PM SHRI: Kerala witnesses Congress winning and BJP ruling – M Swaraj
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