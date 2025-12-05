Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 8:46 AM IST

    പി.എം ശ്രീ: ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്‍റെ ‘പാലമിടലി’ൽ പുറത്തായത് ധാരണപത്രത്തിനുപിന്നിലെ ‘ധാരണ’

    തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്രപ്രധാന്‍റെ പാർലമെന്‍റിലെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ, മന്ത്രിസഭയെയും ഇടതുമുന്നണിയെയും ഇരുട്ടിൽനിർത്തി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുന്ന പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ധാരണപത്രത്തിൽ കേരളം ഒപ്പിട്ടതിന്‍റെ പിറകിലെ ‘ധാരണ’ കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തേക്ക്​. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയും മാത്രം അറിഞ്ഞ്​ ഒപ്പിട്ടതിന്‍റെ പിന്നിലെ പ്രധാന ചാലകശക്​തിയും ഇടനിലക്കാരനുമായത് സി.പി.എം രാജ്യസഭാംഗം​ ജോൺ ബ്രിട്ടാസായിരുന്നു.

    സമഗ്രശിക്ഷ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിന്​ ലഭിക്കാനുള്ള ഫണ്ടിനായാണ്​ ഇ​ടപെട്ടതെന്ന ബ്രിട്ടാസിന്‍റെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ സമഗ്രശിക്ഷ ഫണ്ട്​ ലഭിക്കുമെന്ന്​ കേരളത്തെ നേരത്തേ കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

    ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ കുരുക്കാനാണ്​ പി.എം ശ്രീ വഴി കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ്​ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടാതെ ഫണ്ട്​ അനുവദിക്കണമെന്ന നിലപാട് കേരളം കൈക്കൊണ്ടത്​. ഇതിനായി പലതവണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ കത്ത്​ നൽകുകയും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്​തിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ്​ പദ്ധതിയെ കേരളം എന്ത്​ കാരണ​ത്താ​ലാണോ എതിർത്തത്​ അത് അതേപടി അംഗീകരിച്ച്​ ധാരണപത്രം ഒപ്പിട്ടത്​. ഇതുവഴി ആർ.എസ്​.എസിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ അജണ്ടയിൽ രൂപപ്പെട്ട ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പൂർണാർഥത്തിൽ നടപ്പാക്കാമെന്ന്​ കേരളം അംഗീകിച്ചു​.

    സമഗ്രശിക്ഷ ഫണ്ടിനായാണ്​ ഇടപെട്ടതെന്ന്​ ബ്രിട്ടാസ്​ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇതിനായി ഒപ്പിട്ട ധാരണപത്രത്തിലെ അപകടകരമായ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച്​ മൗനം പാലിച്ചു. പുറമേക്ക്​​ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ്​ പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിക്കായി ഈ നയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാമെന്ന്​ കേരളം സ്വകാര്യമായി സമ്മതിച്ചത്​. അതി​ൽ ഇടനിലക്കാരനായത്​ നയങ്ങളെ പാർലമെന്‍റിൽ എതിർത്ത ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്​ ആയിരു​ന്നുവെന്നതും പുറത്തായി. സി.പി.ഐ എതിർത്തതോടെയാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്​ മരവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ കത്ത്​ നൽകിയത്​.

    ബ്രിട്ടാസിന്‍റെ പങ്ക്​ പുറത്തുവന്നതോടെ മന്ത്രിസഭയെ മറികടന്നുള്ള നീക്കത്തിന്‍റെ പിറകിലെ പ്രധാന ഇടനിലക്കാരൻ ആരാണെന്നതിൽ സി.പി.ഐക്കും വ്യക്​തത വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കാലമായതിനാൽ സി.പി.ഐ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുന്നില്ലെന്നുമാത്രം.

    TAGS:John BrittasPM SHRIKeralaBJP
