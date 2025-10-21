Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    21 Oct 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:58 PM IST

    പി.എം ശ്രീ: സി.പി.ഐയെ മെരുക്കാൻ സി.പി.എം; സർക്കാറിന്‍റെ യുടേണിനെതിരെ എ.ഐ.വൈ.എഫ്

    പി.എം ശ്രീ: സി.പി.ഐയെ മെരുക്കാൻ സി.പി.എം; സർക്കാറിന്‍റെ യുടേണിനെതിരെ എ.ഐ.വൈ.എഫ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ലെ ഭി​ന്ന​ത​യി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ സി.​പി.​ഐ. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ്, എ.​കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു എ​ന്നി​വ​യും പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. എ​തി​ർ​പ്പ്​ അ​തി​രു​വി​ട്ട്​ ​കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്ക​ലാ​യ​തോ​ടെ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച്​ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹാ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ സി.​പി.​എം. അ​തി​നാ​ൽ പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ കൂ​ടി സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​വും യോ​ഗം. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ രൂ​പ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട്​ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന​ത്​ സി.​പി.​ഐ​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലും മു​ന്ന​ണി​യി​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ ‘ര​ഹ​സ്യ​നീ​ക്ക’​ത്തോ​ട്​ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ പ​ക്ഷം.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ അ​ജ​ണ്ട​യാ​യ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ര​ളം ആ​ദ്യം വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 1500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റി. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​വാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ​കേ​ര​ളം വീ​ണ്ടും ​മു​ഖംതി​രി​ച്ചു.

    സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്​ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്​​. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ തി​ട്ടൂ​ര​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങി രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട്​ ബ​ലി​ക​ഴി​ക്കു​ക​യ​ല്ല ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ആ​ൾ കേ​ര​ള സ്​​കൂ​ൾ ടീ​ച്ചേ​ഴ്​​സ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​​ന്‍റെ ‘പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ കാ​ണാ​ച​ര​ടു​ക​ൾ’​ ലേ​ഖ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച്​ പാ​ർ​ട്ടി മു​ഖ​പ​ത്രം ‘ജ​ന​യു​ഗ’​വും പോ​രി​ന്​ മൂ​ർ​ച്ച​കൂ​ട്ടി.

    ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫും എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​ശ്നം മു​ന്ന​ണി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    CPIaiyfCPMPM SHRI
    News Summary - PM Shri: CPM moves to persuade CPI
