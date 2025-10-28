Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:54 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ​: സി.പി.എമ്മിന്‍റെ അനുനയത്തെ സി.പി.ഐ തള്ളിയത്​ ‘അടവുനയ’മായി കണ്ട്

    പി.​എം ശ്രീ​: സി.പി.എമ്മിന്‍റെ അനുനയത്തെ സി.പി.ഐ തള്ളിയത്​ ‘അടവുനയ’മായി കണ്ട്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​യും നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച അ​നു​ന​യ​ന നി​​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ‘അ​ട​വു​ന​യ’​മാ​യി ക​ണ്ടാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ ത​ള്ളി​യ​ത്. ​ ഭ​ര​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും നി​ല​പാ​ട്​ ബ​ലി​കൊ​ടു​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും അ​വ​സാ​നം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ അ​തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും സ്വ​ന്തം അ​സ്തി​ത്വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ അ​ട​വു​ന​യ​മാ​യാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലും പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​വാ​ത്ത​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്​​. ത​ദ്ദേ​ശ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ക​ടു​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലു​മാ​ണ്​. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സി.​പി.​ഐ പ്ര​ശ്​​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കും.

    ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്ത്​ തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ലി​ൽ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത്​​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം, എ​ല​പ്പു​ള്ളി​യി​ലെ ബ്രൂ​വ​റി വി​ഷ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ​ല്ലാം സി.​പി.​എം -സി.​പി.​ഐ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും മ​ന്ത്രി സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക​ട​ക്കം എ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്ത്​ കാ​യ​ൽ കൈ​യേ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മ​ന്ത്രി തോ​മ​സ്​ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ രാ​ജി​യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്കം മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ​ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​നം രാ​​​ജേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ്​ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ന്ന സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍റെ മു​റി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം യോ​ഗം ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​.

    സ​മാ​ന​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പോ​ക്ക്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ​ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​യു​ക​ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സി.​പി.​ഐ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി സി.​പി.​എം എ​ന്തു​മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    TAGS:CPIcabinet meetingLeft FrontPM SHRI
    News Summary - P.M. Shri: CPI rejected the CPM's plea, viewing its a 'policy of compromise'
