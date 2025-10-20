Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 7:00 AM IST
    20 Oct 2025 7:00 AM IST

    പി.എം ശ്രീ: മലക്കംമറിഞ്ഞ് സർക്കാർ; ഭിന്നത പരസ്യമാക്കി സി.പി.ഐ

    പി.എം ശ്രീ: മലക്കംമറിഞ്ഞ് സർക്കാർ; ഭിന്നത പരസ്യമാക്കി സി.പി.ഐ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​തോ​ടെ മു​ൻ നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ല​ക്കം​മ​റി​ഞ്ഞ്​ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​പി.​ഐ പ​ര​സ്യ​വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള സി.​പി.​എം-​സി.​പി.​ഐ ഭി​ന്ന​ത മ​റ​നീ​ക്കി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

    കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ രൂ​പ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട്​ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വേ​റെ വ​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​​ന്ന​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബ​ദ​ൽ ത​ക​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണിയി​ലെ ര​ണ്ടാം ക​ക്ഷി​യു​ടെ പ​ക്ഷം.

    ഓ​രോ ബ്ലോ​ക്കി​​ലും ര​ണ്ട്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ഓ​രോ കോ​ടി​രൂ​പ വീ​തം അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ പി.​എം ശ്രീ ​ബോ​ർ​ഡ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന മൂ​ല​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യം പ​ദ്ധ​തി​യെ കേ​ര​ളം എ​തി​ർ​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ കേ​ര​ളം വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന 1500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​വി​ഹി​തം ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്​ മ​നം​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ഷ​യം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്​​​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​പ്പി​ട​രു​തെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ നീ​ക്കം മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​നു​മാ​യി മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും ജീ​വ​ൻ​വെ​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തെ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന വേ​ണ​മെ​ന്നും​ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നും തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. വി​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ, സി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്‌​നം ത​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തോ​ളാ​മെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:CPICPMPM SHRIKerala
    News Summary - PM Shri, CPI criticizes
