Madhyamam
    Kerala
    23 Oct 2025 10:32 PM IST
    23 Oct 2025 10:32 PM IST

    സി.പി.ഐയെ ഞെട്ടിച്ച് പി.എം ശ്രീ കരാർ; ഇടതുമുന്നണിയിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി

    സി.പി.ഐയെ ഞെട്ടിച്ച് പി.എം ശ്രീ കരാർ; ഇടതുമുന്നണിയിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി
    ബിനോയ് വിശ്വം, പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​യോ​ജി​പ്പ്​ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ക​ടു​പ്പി​ച്ചും നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന സി.​പി.​​ഐ​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. സി.​പി.​ഐ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള സി.​പി.​എം നീ​ക്കം മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​ക്കും.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    വി​ഷ​യം മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​ഐ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലും ക​ടു​ത്ത വി​യോ​ജി​പ്പു​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​ഐ നീ​ക്കം. ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ർ​ക്ക​ശ്യം സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യെ​ന്നും പി.​എം ശ്രീ ​ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​ന്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പി.​എം ശ്രീ​ക്കെ​തി​രെ അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്​ സ​ജ്ജ​മാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നീ​ക്കം.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ മു​ഖ​വി​ല​​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത സി.​പി.​എം നി​ല​പാ​ടി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​മ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ എ​തി​ര്‍പ്പി​നെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മു​ന്നി​ല്‍ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​തും അ​തൃ​പ്തി​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ല​പ്പു​ള്ളി ബ്രൂ​വ​റി വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സി.​പി.​ഐ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് സി.​പി.​എം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

