മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം
തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് നിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ വാർത്ത ഏറെ ദുഃഖകരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച അദ്ദേഹം, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
പൂരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 13 തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവർക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പ്രത്യേക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
