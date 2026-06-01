    1 Jun 2026 10:52 PM IST
    1 Jun 2026 10:52 PM IST

    മോദി അമേരിക്കക്ക് വഴങ്ങുന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി -അമർജിത് കൗർ

    രാ​ഷ്ട്ര​ത്തല​വ​ന്മാ​രെ ആ​യു​ധ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും യു​ദ്ധ​ക്കൊ​തി​യ​ന്മാ​രും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു
    തൃ​ശൂ​ർ: ഇ​ന്ത്യ-​അ​മേ​രി​ക്ക വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ന​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മ​ർ​ജി​ത് കൗ​ർ. ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ ആ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​യു​ധ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും യു​ദ്ധ​ക്കൊ​തി​യ​ന്മാ​രു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി വീ​ണ്ടും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തും ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​തും അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം കു​ത്ത​ക ഭീ​മ​ന്മാ​ർ ലോ​ക​മാ​കെ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യും ന​വ​കോ​ള​നി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ-​അ​മേ​രി​ക്ക ഡീ​ൽ എ​ന്താ​ണ് എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലേ? അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി മോ​ദി ത​രം​താ​ഴ്ന്ന​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ണ്ണ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ന്നം​വെ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രെ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ട്രം​പ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വെ​ന​സ്വേ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത് അ​താ​ണ്. ക്യൂ​ബ​യി​ൽ കാ​ണാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തും അ​താ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ചേ​രി​ചേ​രാ ന​യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ക്കു​ന്നു.

    നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ചോ​ദി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പാ​കി​സ്താ​നി​ക​ളെ​ന്നും തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ​ന്നും മു​ദ്ര​കു​ത്തു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​ലും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​മ​ർ​ജി​ത് കൗ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​പി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ പാ​ണ്ഡ, വ​ഹീ​ദ നി​സാം, കെ. ​രാ​ജ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ടി.​ജെ. ആ​ഞ്ച​ലോ​സ്, ആ​ർ. പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ജി. ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. സു​ധീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ജൂ​ൺ മൂ​ന്നി​ന് സ​മാ​പി​ക്കും.

    TAGS: Narendra Modi, Prime Minister, America, Compromise
    News Summary - Modi is a compromise Prime Minister to America - Amarjit Kaur
