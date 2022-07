പി.എം കിസാൻ ഗുണഭോക്താകൾ 31 നകം വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ നൽകണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട് : പി.എം കിസാൻ ഗുണഭോക്താകൾ 31 നകം വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ നൽകണമെന്ന് കൃഷിവകുപ്പ്. കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പി.എം കിസാൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ എല്ലാ കർഷകരുടേയും സംയുകത ഡാറ്റാബേസ്​ (ഫെഡറേറ്റഡ് ഫാർമർ ഡാറ്റാ ബേസ്​) രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി ഓരോ പി.എം കിസാൻ ഗുണഭോകതാവും അവരവരുടെ സ്വന്തം കൃഷിഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.

അതിനായി സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിലെ 'എയിംസ്​'പോർട്ടലിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പി.എം കിസാൻ അനുകൂല്യം തുടർന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പി.എം കിസാൻ ഗുണഭോകതാക്കളും 2022 ജൂലൈ 31 നു മുൻപായി എയിംസ്​ പോർട്ടലിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

പി.എം കിസാനിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർക്ക് ഇ.കെ വൈസി നിർബന്ധമാക്കി. അതിനാൽ പി.എം കിസാൻ ഗുണഭോകതാക്കൾ 2022 ജൂലൈ 31 നു മുൻപായി നേരിട്ട് പി.എം കിസാൻ പോർട്ടൽ വഴിയോ അക്ഷയ സി.എസ്​.സി തുടങ്ങിയ ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ ഇ കെ.വൈ.സി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രാജ്യത്തെ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 2018 ഡിസംബർ ഒന്നുമുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി. പി.എം കിസാൻ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോകതാക്കളായ കർഷകർക്ക് വർഷത്തിൽ മൂന്നു തവണയായി 6,000 രൂപ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് നൽകുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകർ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

