Madhyamam
    date_range 13 Nov 2025 10:40 AM IST
    date_range 13 Nov 2025 10:40 AM IST

    ബി.ജെ.പി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള ​കയ്യാങ്കളിയിൽ പ്രതികരണവുമായി പി.എം ആർഷോ

    Prasanth sivan, PM Arsho
    പ്രശാന്ത് ശിവൻ, പി.എം ആർഷോ

    കൊച്ചി: ബി.ജെ.പി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് ശിവനുമായുള്ള കയ്യാങ്കളിയിൽ പ്രതികരണവുമായി എസ്.എഫ്.ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം ആർഷോ. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനൽ പരിപാടിക്കിടെ ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ ​കയ്യാങ്കളി അടിയുടെ വക്കോളമെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.

    ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടാതിരിക്കുക എന്നത് പോലെ തന്നെ ചാണകത്തെ ചവിട്ടാതിരിക്കുക എന്നതും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പക്വതയുള്ള രാഷ്ട്രീയതീരുമാനമാണെന്ന് ആർഷോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ചാനൽ സംവാദത്തിനിടെ സി.പി.എം പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ പത്ത് സീറ്റ് നേടിയാൽ താൻ രാഷ്ട്രീയം നിർത്തുമെന്ന് പ്രശാന്ത് ശിവന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് ബഹളത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

    പ്രശാന്ത് ശിവൻ മോശമായ പദപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ എഴുന്നേറ്റതോടെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി. ഇതിനിടെ നേതാക്കൻമാർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഇടപെട്ടാണ് രംഗം പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ചുമാറ്റിയത്.

    News Summary - PM Arsho reacts to the scuffle with BJP Palakkad district president
