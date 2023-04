പ്ലസ് ടു കോഴക്കേസ്: കെ.എം ഷാജിക്ക് ആശ്വാസം; എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: പ്ലസ് ടു കോഴക്കേസിൽ കെ.എം.ഷാജിക്ക് ആശ്വാസം. വിജിലൻസ് കേസിലെ എഫ്.ഐ.ആർ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. ഷാജി നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നടപടി. നേരത്തെ കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്.ഐ.ആർ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അഴീക്കോട് എംഎല്‍എയായിരിക്കെ 2016-ല്‍ കെ.എം ഷാജി അഴീക്കോട് സ്‌കൂളില്‍ പ്ലസ്ടു കോഴ്‌സ് അനുവദിക്കാന്‍ 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്‍ നേതാവാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്ന് വിജിലൻസ് കേസെടുക്കുകയും ഷാജിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് പണം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 47 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. കണ്ണൂർ വിജിലൻസ് ഡി.വൈ.എസ്.പി ബാബു പെരിങ്ങേത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. ഇ.ഡിയും കെ.എം ഷാജിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

Plus Two bribery case: Relief for KM Shaji; The FIR was quashed