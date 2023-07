പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: അവസാന ഘട്ട വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് വി. ശിവൻകുട്ടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം : പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് അവസാനഘട്ട വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി. സ്കൂളുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികളെയും മന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല വ്യക്തികളാകാൻ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർഥികളെ തയാറാക്കും. അറിവിനായുള്ള ദാഹം പരമപ്രധാനമാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർഥികളുടെ ബുദ്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വിദ്യാർഥികൾ ജിജ്ഞാസ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ക്ലാസ് മുറികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം പഠിക്കാൻ സജീവമായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുക, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നിവ പരമ പ്രധാനം ആണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തിന് അർപ്പണബോധവും അച്ചടക്കവും കഠിനാധ്വാനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ആവശ്യമാണ്. നല്ല പഠനശീലങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, സമയം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും മികവിനായി പരിശ്രമിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമായി കരുതണം. വിജയം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നേടിയ നേട്ടമല്ലെന്നും നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും ഫലമാണെന്നും ഓർക്കണം. വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നിർണായകമാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർഥികളുടെ വിശകലന കഴിവുകളും യുക്തിയും വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർഥികൾ തുറന്നിരിക്കണം, അനുമാനങ്ങളെ വിമർശനപരമായി സമീപിക്കണം, പുതിയ ആശയങ്ങൾ അറിയാൻ തയാറെടുക്കണം. ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എഴുത്തിലും സംസാരത്തിലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിദ്യാർഥികളെ നന്നായി സേവിക്കുന്ന സുപ്രധാന കഴിവാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും വ്യക്തമായി അറിയിക്കാനും സജീവമായി കേൾക്കാനും സമപ്രായക്കാരുമായി സഹകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ശക്തമായ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. 2016-ൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരും മുമ്പുള്ള ചിത്രം ഇതായിരുന്നില്ല. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചിലത് അടച്ചു പൂട്ടപ്പെടുകയോ ചിലത് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ എത്തുകയോ ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. ഇന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡിങ് ഇന്റക്സിലും നീതി ആയോഗിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സൂചകങ്ങളിലും കേരളം പ്രഥമ ശ്രേണിയിൽ ആണ്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വലിയ ഊന്നൽ ആണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് 3,800 കോടി രൂപയുടെ വികസനം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മാത്രം ആകെ 260 കെട്ടിടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 450 പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നു. മൊത്തം ഏതാണ്ട് 1724 കോടി രൂപയുടെ ചിലവ് വരുന്നതാണ് ഇത്. ഇത്തവണ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ - ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Plus One Admission: V. Shivankutty that the Chief Minister will convene a meeting to conduct the final evaluation.