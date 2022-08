പ്ലസ്​ വൺ പ്രവേശനം: നായർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാം -ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: എൻ.എസ്.എസിന്റെ സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് അനുവദിച്ച സമുദായ ക്വോട്ടയിലേക്ക് നായർ സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാമെന്ന് ഹൈകോടതി. മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച 10 ശതമാനം സമുദായ ക്വോട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ്, ജസ്റ്റിസ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റെ ഉത്തരവ്. അപ്പീൽ നേരത്തേ പരിഗണിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, എൻ.എസ്.എസ് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതു സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. സമുദായ ക്വോട്ടയിലെ പ്രവേശന നടപടികളുമായി എൻ.എസ്.എസിന്​ മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നും ഹൈകോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ പ്രവേശനം അന്തിമമാക്കരുതെന്നും ഈമാസം 16ന്​ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വാദം കേട്ടശേഷമാണ് സമുദായ ക്വോട്ടയിൽ നായർ സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാൻ ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയത്. അതേസമയം, സമുദായ ക്വോട്ട റദ്ദാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരായ അപ്പീലിൽ വാദം തുടരും.

മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ്​ വൺ പ്രവേശനത്തിന് 10 ശതമാനം സമുദായ ക്വോട്ട അനുവദിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജൂലൈ 27നാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഭരണഘടന ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമുദായ ക്വോട്ട അനുവദിച്ചതെന്നും മുന്നാക്ക സമുദായ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയെന്നും പറഞ്ഞ്​ എൻ.എസ്.എസ് അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. Show Full Article

Plus one admission: Nair students can be admitted on merit basis says High Court