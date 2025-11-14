Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്ലാസ്റ്റിക്,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:19 PM IST

    പ്ലാസ്റ്റിക്, പി.വി.സി, ഫ്ലക്സ് എന്നിവക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണ നിരോധനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​രി​ത​ച​ട്ടം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ
    flux board
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് ഹ​രി​ത പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, പി.​വി.​സി, ഫ്ല​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​രോ​ധി​ച്ചു. ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ബാ​ന​റു​ക​ൾ, ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പേ​പ്പ​ർ, പി.​സി.​ബി സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ ചെ​യ്ത 100 ശ​ത​മാ​നം കോ​ട്ട​ൺ, പു​ന:​ചം​ക്ര​മ​ണം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന പോ​ളി​എ​ത്തി​ലി​ൻ പോ​ലു​ള്ള​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. പോ​ളിം​ഗ് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ, വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റീ​ൽ, ചി​ല്ല്, സെ​റാ​മി​ക് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​നീ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ, തെ​ർ​മോ​കോ​ൾ ക​പ്പു​ക​ൾ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ പാ​ടു​ള്ളു. വാ​ഴ​യി​ല​യി​ലോ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലോ ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​ചാ​ര​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണം. അ​തി​ന് യൂ​സ​ർ​ഫീ ന​ൽ​ക​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത്​ നീ​ക്കി ചെ​ല​വ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കും.

    ഹ​രി​ത​ച്ച​ട്ടം കൈപ്പുസ്തകംപു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഹ​രി​ത​ച്ച​ട്ട​പാ​ല​നം സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും മ​റു​പ​ടി​ക​ളും ഹാ​ൻ​ഡ്ബു​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ‘ഭൂ​മി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച്​ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക’ എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം. ഹ​രി​ത​ച്ച​ട്ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ, നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ, ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഹാ​ൻ​ഡ്ബു​ക്ക് ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ൽ (https://www.suchitwamission.org/publication/electionbook) നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:plasticBanflex boardpvc
    News Summary - Plastic, PVC, flux... complete ban in elections
    Similar News
    Next Story
    X