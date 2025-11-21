Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Nov 2025 10:08 PM IST
    21 Nov 2025 10:08 PM IST

    സുരക്ഷിതമെന്ന്​ കരുതി ജനം കുടിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ അംശം: ഫുഡ്​​ സേഫ്​ടി അതോറിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കണ​മെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    സുരക്ഷിതമെന്ന്​ കരുതി ജനം കുടിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ അംശം: ഫുഡ്​​ സേഫ്​ടി അതോറിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കണ​മെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊച്ചി: കുടിക്കാനുള്ള കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ അംശം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഫുഡ്​​ സേഫ്​ടി ആൻഡ്​ സ്റ്റാൻഡേഡ്​ അതോറിറ്റി ഓഫ്​ ഇന്ത്യ ​ (എഫ്​.എസ്​.എസ്​.എ.ഐ) തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഏറെ സുരക്ഷിതമെന്ന്​ കരുതി ജനങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ മൈക്രോ, നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക്​ അംശങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുള്ളതായി ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി.ആർ. നീലകണ്​ഠൻ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ നിർദേശം. ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ എഫ്​.എസ്​.എസ്​.എ.ഐക്ക്​ നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാനാണ്​ നിർദേശം.

    പ്ലാസ്റ്റിക്​ ബോട്ടി​ലിൽനിന്നുതന്നെ വിവിധ പ്രക്രിയകൾക്കിടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്ലാസ്​റ്റിക്ക്​​ വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നുവെന്നാണ്​ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്​. തുടർച്ചയായി ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്​ തലച്ചോറിനെയും കരളിനെയും വൃക്കകളെയും ബാധിക്കുമെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. എന്നാൽ, കുപ്പിയുടെ പുറത്ത്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിക്കാതെ ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്​.

    ഈ വെള്ളം തുടർച്ചയായി കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്​​ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പൗരന്‍റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തിന്‍റെ ലംഘനമാണ്​. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടകരമായ സ്ഥിതി ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കാനും വെള്ളത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്​ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാനും എഫ്​.എസ്​.എസ്​.എ.ഐക്ക്​ നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ്​ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച്​ നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ്​ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്​.

