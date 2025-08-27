Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 6:36 AM IST

    പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബൊക്കെ; വിമർശനവുമായി മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്

    ‘10,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി’
    Minister M.B. Rajesh during a speech
    മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പരുപാടിക്കിടെ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: നി​രോ​ധി​ച്ച പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബൊ​ക്കെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്. കു​ത്ത​നൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് നി​രോ​ധി​ച്ച പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബൊ​ക്കെ സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഇ​ത് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ട സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം ബൊ​ക്കെ വാ​ങ്ങി​യി​ല്ല.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ഇ​തി​നെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വി​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യും 10,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ട സം​ഭ​വ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത് ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പാ​ണ്. ആ ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ മ​ന്ത്രി​ക്കാ​ണ് ബൊ​ക്കെ ത​ന്ന​ത്.

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പ​ല​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പു​സ്ത​ക​മോ, ബ​ഡ്സ് സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നേ​ര​ത്തേ​യും ചി​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബൊ​ക്കെ ന​ല്‍കി​യു​ള്ള സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് വി​മ​ര്‍ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: നി​രോ​ധി​ച്ച പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബൊ​ക്കെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച​പ​റ്റി​യ​താ​യി കു​ത്ത​നൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഹ​രി​ത പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ബൊ​ക്കെ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചു. നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണ്. മ​ന്ത്രി പ​ര​സ്യ​മാ​യി വി​മ​ര്‍ശി​ച്ച​ത് ക​ടു​ത്ത വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും സ​ഹ​ദേ​വ​ന്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

