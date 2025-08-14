Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    14 Aug 2025 6:00 AM IST
    14 Aug 2025 6:01 AM IST

    ആസൂത്രിതം, തൃശൂരിലെ വോട്ട് ചേർക്കൽ; ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിന് ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വീട്ടിൽ വോട്ട്

    ആസൂത്രിതം, തൃശൂരിലെ വോട്ട് ചേർക്കൽ; ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിന് ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വീട്ടിൽ വോട്ട്
    വോട്ടുവിവാദത്തിനിടെ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി തൃ​ശൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    തൃ​ശൂ​ർ: ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്​ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വൈ​സ്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്. ഒ​പ്പം ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടും.

    മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​രി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​റും കേ​ര​ള​വ​ർ​മ കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​വി. ആ​തി​ര​യു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വോ​ട്ട്. ഈ ​വീ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്​ ബി.​ജെ.​പി ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭാ​വി​ക​ൾ മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​രെ വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും അ​ല്ലാ​തെ​യും തൃ​ശൂ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്തു​​വെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്താ​ൽ വീ​ട്ടു​ട​മ​യാ​ണ്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മു​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ കെ.​കെ. അ​നീ​ഷ്​ കു​മാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ തി​രി​ഞ്ഞു​കു​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പ്​ പൂ​ങ്കു​ന്ന​​​ത്തെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ഉ​ട​മ​യ​റി​യാ​തെ 10 വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​​യോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ വീ​ട്ടു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വി. ​ആ​തി​ര​യു​ടെ വീ​ട്ടു​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന തെ​ളി​വ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ആ​തി​ര​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​യ്യ​​ന്തോ​ൾ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ കേ​ര​ള​വ​ർ​മ കോ​ള​ജി​ന്​ സ​മീ​പ​മാ​ണ്​ ആ​തി​ര​യു​ടെ വീ​ട്. ഈ ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ന്നാ​നി ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട തി​രൂ​ർ വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​​ണ​ന്‍റെ വോ​ട്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഐ.​ഡി​യി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ന്‍റേ​ത്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത എ​പി​ക്​ ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വെ​വ്വേ​റെ എ​പി​ക്​ ന​മ്പ​റി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ബൂ​ത്ത്​ ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) ​പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു നേ​താ​വി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​വി​ന്‍റെ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​രി​ൽ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച പ്ര​ധാ​നി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. നാ​ലു മാ​സ​ത്തോ​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ ചെ​യ്ത്​​ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്നും വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്താ​ചാ​ന​ലി​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വി. ​ആ​തി​ര​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​ര​ള​വ​ർ​മ കോ​ള​ജ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റാ​യ കൊ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്​ കെ.​എ​സ്.​യു പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Planned, adding votes to the list in Thrissur Lok Sabha constituency
