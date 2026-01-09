Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​സ്.​​ഐ.​ആ​റി​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:33 PM IST

    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുചേർക്കൽ: സി.ഇ.ഒക്ക്​ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ കത്ത്​

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുചേർക്കൽ: സി.ഇ.ഒക്ക്​ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ കത്ത്​
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​തു​താ​യി പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലും പ​രി​ഹാ​ര​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ​ക്ക് (സി.​ഇ.​ഒ)​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ്​ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ത്ത്.

    1955ലെ ​പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ നാ​ല്​ പ്ര​കാ​രം, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യും പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ചാ​വ​കാ​ശം വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ്ഥി​ര താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ​വ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോം 6​ഉം, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഫോം 6​എ​യു​മാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത്ത​രം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 22ന്​ ​മു​ൻ​പ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ദേ​ശ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഫോം 6 ​എ​യി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പോ​രാ​യ്മ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫോം 6 ​എ​യി​ലെ കോ​ളം എ​ഫി​ൽ ജ​നി​ച്ച സം​സ്ഥാ​നം, ജി​ല്ല, ഗ്രാ​മം എ​ന്നി​വ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ ഫോ​മി​ലോ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലോ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച​വ​രെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PK KunhalikuttySIR
    News Summary - PK Kunhalikutty letter to the CEO for Adding votes of Pravasis in SIR
    Similar News
    Next Story
    X