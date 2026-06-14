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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 10:14 PM IST

    ‘അവതാര യുദ്ധം’ ബിനോയിക്ക് പിണറായിയുടെ മറുപടി

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    ‘അവതാര യുദ്ധം’ ബിനോയിക്ക് പിണറായിയുടെ മറുപടി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ’ ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​ക​യ​റി​യോ എ​ന്ന സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ആ​ദ്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ വ​ന്നു​ക​യ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ നി​ന്ന എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ, അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​പ്പു​റം ക​ന​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.‘‘​താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി ലാ​ഭം തേ​ടി വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ചി​ലരുണ്ടാ​കും. സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണി​വ​ർ. അ​വ​ര​ല്ല ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ. ഇ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ചി​ല അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ന​മ്മ​ളെ തേ​ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വരെ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ ആ ​അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നെ​പ്പി​ന്നെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നോ? അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യോ? ന​മ്മ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചോ? ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​മ്മി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു പോ​കാ​ൻ അ​വ​ർ നി​മി​ത്ത​മാ​യോ? ആ ​ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല’’-​ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ബി​നോ​യി വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

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    TAGS:Binoy Viwamkerla politisLDF govermentPinarayi Vijayan
    News Summary - Pinarayi's reply to Binoy vishvam
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