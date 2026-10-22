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    മാസപ്പടിക്കേസ്; നാളെ ഇ.ഡിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകാന്‍ കഴിയില്ല, കത്തയച്ച് പിണറായി വിജയന്‍

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    മാസപ്പടിക്കേസ്; നാളെ ഇ.ഡിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍
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    പിണറായി വിജയന്‍


    കൊച്ചി: ഇ.ഡി അയച്ച സമൻസിന് പിന്നാലെ നാളെ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ 23-ന് രാവിലെ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചുള്ള സമൻസിന് മറുപടിയായി അയച്ച കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലാണ് പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അരുൺ ചാരിക്കാണ് പിണറായി വിജയൻ രേഖാമൂലം കത്തയച്ചത്. അതേസമയം, നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനവും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതിനാൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ തിരക്കുകളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് പറയുന്നത്.

    അതേ സമയം പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, മ​ക​ൾ വീ​ണ ടി., ​മ​രു​മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കേ​സി​ലെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു. കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​രെ കേ​ൾ​ക്കാ​തെ ഹൈ​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​യും അ​തി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി(​ഇ.​ഡി)​നെ​യും അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ്. കേ​സി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗം കേ​ൾ​ക്കാ​തെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സു​പ്രീം കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി, ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വോ​ടെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യ​താ​കാം എ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ക​​യും ചെ​യ്തു.ഇ.​ഡി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ-​എ​ക്‌​സാ​ലോ​ജി​ക് കേ​സി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​നെ​യും ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​യും ഇ.​ഡി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബാ​ഗ്ചി നേ​രി​ട്ട​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ധി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ക​ട​ന്ന് മ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​രു​തെ​ന്ന് ഇ.​ഡി​യോ​ടും, പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം പോ​ലും ന​ട​ത്താ​തെ ധി​റു​തി​പി​ടി​ച്ച് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​നോ​ടും കോ​ട​തി ശ​ക്ത​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

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    News Summary - Kerala Opposition Leader Delays ED Probe
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